Donald Tusk ma wystąpić na wiecu w Gdańsku

"Przełomowy element rozmowy"

- Jako państwo zmierzamy w stronę wyjścia z Unii Europejskiej. Jeżeli młodzi ludzie, którzy nie doświadczyli granic i paszportów, tego nie zobaczą, to będziemy zaraz gasić światło w naszym kraju. Miałem niedawno przyjemność być na misji obserwacyjnej podczas wyborów Mołdawii. To jedno z najbiedniejszych państw w Europie. Ono nie jest we wspólnocie europejskiej. Opowiadam, czym jest Unia Europejska i wspólnota. Jeżeli rząd Kaczyńskiego chce nas wyprowadzać z Unii, to trzeba pokazywać, jak jest poza Unią Europejską. To może być przełomowym elementem rozmowy Donalda Tuska z mieszkańcami Pomorza - mówi Ryszard Świlski.