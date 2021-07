Rzecznik rządu komentuje powrót Tuska. Mówi o jego osiągnięciach

Donald Tusk powrócił do polskiej polityki. W wymowny sposób skomentował to rzecznik rządu Piotr Müller. - Nie można lekceważyć tego typu polityka. To jest jednak były premier, osoba, która w polityce polskiej osiągnęła wiele pod kątem wyborczym. Niestety niewiele pod kątem realnych sukcesów dla Polski - powiedział.