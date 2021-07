Donald Tusk wraca do polskiej polityki? Zapadła ostateczna decyzja

- PiS okradł nas z bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński to przypadek wicepremiera ds. niebezpieczeństwa (...). Pogarda dla mniejszości, autorytarne skłonności, niechęć do wolności słowa - to agenda Putina robiona 1 do 1 (...) Nie zgadzam się, żeby bito strajkujące kobiety, a potem w prywatnych mailach dyskutować o wyprowadzaniu wojska na ulice - mówił były premier.