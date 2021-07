WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Innowacje Śląsk Kraków Wideo Najnowsze narodowy program szczepień + 1 szczepienia przeciwko covid-19 Sylwester Ruszkiewicz Dzisiaj, 02-07-2021 16:00 Loteria szczepionkowa. Zapytaliśmy, kto ma większą szansę na główną wygraną Ruszyła loteria szczepionkowa. Są już pierwsi wygrani. Cel jest jeden – namówić niezdecydowanych do pójścia na szczepienie. Wokół regulaminu loterii szybko narosło dużo pytań i wątpliwości. Dotyczących głównie udziału osób, które zaszczepią się w późniejszym terminie i będą rywalizować z w pełni zaszczepionymi o nagrody. Share "Każdy ma równe szanse" - zapewnia Totalizator Sportowy Źródło: PAP , Fot: Andrzej Grygiel Loteria Narodowego Programu Szczepień wystartowała 1 lipca. Według danych z czwartku, zarejestrowało się w niej już ponad 200 tys. osób. Odbyło się też pierwsze losowanie. Ponad 100 tysięcy złotych trafiło do 372 osób. Każdy z uczestników loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna. Aby wziąć udział w loterii szczepionkowej, należy być w pełni zaszczepionym przeciw COVID-19, czyli przyjąć dwie dawki w przypadku szczepionek dwudawkowych (jedną w przypadku Johnson & Johnson), nie później niż do 30 września 2021 r. Po tym, jak pod koniec czerwca rząd ogłosił zmiany w regulaminie loterii, wśród uczestników pojawiły się wątpliwości. Zaczęli stawiać pytania, dotyczące głównie równości szans w poszczególnych losowaniach. Totalizator Sportowy, który jest organizatorem loterii, uspokaja, że bez względu na termin szczepienia, każdy ma równe szanse. Pod warunkiem, że jest w pełni wyszczepiony. Odpowiedzi nadesłał nam Damian Wiśniewski z biura rzecznika prasowego Totalizatora. Zmiany w szczepieniach na COVID-19? Prof. Wojciech Maksymowicz komentuje "Wszyscy mają równe szanse" Czy będę miał większą szansę na główną nagrodę, jeśli zaszczepię się później? Czy wszyscy mają równe szanse? Co przy losowaniu nagród – od strony szczepień jest najważniejsze? Wszyscy mają równe szanse. Czy jak się zaszczepiłem jeden raz, a system mnie wylosuje, to nagroda przepada? Co w sytuacji, kiedy system mnie wylosował, a szczepienie mam tuż po wylosowaniu? Nie ma takiej możliwości. Osoba, która nie jest w pełni zaszczepiona (1 lub 2 dawkami – w zależności od rodzaju szczepionki) w ogóle nie bierze udziału w losowaniach, ani w przyznawaniu nagród natychmiastowych. Czy jak wygram nagrodę tzw. z losowania codziennego to np. następnego dnia mogę również ją wygrać (podobnie w przypadku tygodniowej)? Nie, uczestnik Loterii Narodowego Programu Szczepień ma jedną szansę w przyznaniu nagrody natychmiastowej, niezależnie czy ją otrzymał czy nie. Tak samo jest w przypadku losowań tygodniowych, miesięcznych oraz finałowych – udziału w losowaniu np. tygodniowym, niezależnie czy się wygrało czy też nie, jest jednorazowe – nie bierze się udziału w kolejnym tego typu. Ile nagród może wygrać jedna osoba w pełni zaszczepiona? Cztery, ponieważ ma się cztery szanse na wygranie nagrody. Jedną szansę w przyznaniu nagrody natychmiastowej, jedną szansę w losowaniu nagród tygodniowych, jedną szansę w losowaniu nagród miesięcznych oraz oczywiście jedną szansę w losowaniu nagród finałowych. Nie zaszczepiłem się do tej pory. Kiedy z punktu widzenia loterii najlepiej się zaszczepić? Zachęcamy, żeby ze względów zdrowotnych zaszczepić się jak najwcześniej. Natomiast loteria potrwa do 30 września 2021 roku. Pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł. Nagrody pieniężne o wartości 200 zł lub 500 zł będzie można wygrać codziennie. Ile codziennie będzie można wygrać 200 złotych, a ile 500 złotych. Ile nagród w losowaniu codziennym (liczba wygranych) będzie do wygrania? Liczba nagród natychmiastowych przydzielanych codziennie jest uzależniona od ilości osób uprawnionych tj. zarejestrowanych i zaszczepionych w danym dniu. Całkowita pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 tysiące sztuk. Losowanie tygodniowe. Będzie 12 losowań. Ile w każdym losowaniu tygodniowym będzie do wygrania hulajnóg elektrycznych, i jakie kwoty w tym losowaniu można będzie wygrać (ile osób te kwoty otrzyma)? Jeżeli chodzi o wygrane pieniężne w losowaniach tygodniowych – to w każdym losowaniu do wygrania jest 5 x 50 000 zł. Z racji, że losowań jest 12, to mówimy o 60 szczęśliwcach. Czy jak wygrałem w losowaniu miesięcznym samochód, będę mógł startować w finałowym losowaniu i wygrać kolejne auto? Tak. Czy jeśli wygrałem w losowaniu tygodniowym np. hulajnogę, to czy będę brany pod uwagę w następnych 11 losowaniach tygodniowych i jeśli mnie system wylosuje do nagrody, to czy ją otrzymam czy też nie ze względu na to, że raz już wygrałem? W przyznaniu nagrody natychmiastowej, czy w każdym losowaniu, czy to tygodniowym, miesięcznym czy finałowym można wziąć udział tylko raz. Czy będę musiał odprowadzać podatek od nagród, a jeśli tak od których dokładnie? Uczestnicy loterii mogą być spokojni – zwycięzca otrzyma oczywiście nagrodę o pełnej wartości. Finał w październiku, miliony do wygrania Przypomnijmy, pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł. Bonusy pieniężne o wartości 200 zł lub 500 zł będzie można wygrać codziennie. W przypadku nagród tygodniowych odbędzie się 12 losowań, w każdą środę. Do wygrania będzie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych. Co do nagród miesięcznych, przewidziano trzy losowania w okresie trwania loterii, w trakcie których będzie można wygrać sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla. Finał loterii zaplanowany jest na 6 października. Do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody osobowe Toyota CH-R.