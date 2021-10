"Stop torturom na granicy". Trwa protest w centrum Warszawy

Chwilę przed godz. 15 manifestacja dotarła pod Sejm. - Niecałe 20 lat temu my sami marzyliśmy o wejściu do Unii Europejskiej. Udało się to. To dla nas wielki przywilej, ale i olbrzymia odpowiedzialność. Mamy obowiązek prawny i moralny przerwać ten ludzki dramat, który dzieje się na naszej granicy - mówił do zgromadzonych Bumi Philips ze Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego.