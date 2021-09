Walka w ubóstwem menstruacyjnym. Sopot dołącza do akcji

- Trzeba menstruację odczarować, by dziewczynki i kobiety nie czuły wstydu czy zażenowania w tej sytuacji, by środki higieniczne były czymś powszechnym w każdej toalecie. To nie jest problem marginalny, jak się może wydawać. Z badań przeprowadzonych przez Kulczyk Foundation wynika, że ubóstwa menstruacyjnego doświadcza około pół miliona Polek! - dodała.