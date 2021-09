Poseł Płażyński zgłasza sprawę kupna akcji Saur Neptun Gdańsk do CBA. Jest odpowiedź miasta

"W sprawie wody nie można lać wody." Miasto odpowiada na zarzuty posła

"Poseł Kacper Płażyński wprowadza Was w błąd, zarzucając miastu niegospodarność w sprawie przyszłości spółki Saur Neptun Gdańsk S.A. Co gorsza, trudno sobie wyobrazić, aby wynikało to z niewiedzy, skoro ma wykształcenie prawnicze." - czytamy w specjalnym oświadczeniu wystosowanym przez wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka.