Nowa aleja lipowa w Gdańsku. Aktywiści grzmią o niedalekim "cmentarzysku drzew"

- Wybaczymy, że robicie to tak bardzo na pokaz, że Donald Trump mógłby się od was uczyć zielonego pijaru. Wybaczymy wam nawet to, że będąc włodarzami Gdańska, nie potraficie poprawnie przygotować opisu waszej akcji i mylicie Letnicę z Dolnym Wrzeszczem i Brzeźnem - gdzie tak naprawdę odbyła się wasza akcja nasadzeń. Dlaczego jesteśmy w stanie wam to wszystko wybaczyć? - Bo jednak próbujecie coś sadzić. Ale - do licha ciężkiego!!! - zacznijcie wreszcie dbać o te drzewa, które zasadziliście - pisze Zielona Fala Trójmiasto.