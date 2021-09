Dulkiewicz apeluje do Morawieckiego w sprawie Westerplatte

"Dlatego apeluję do obecnie rządzących Polską, z prezesem Rady Ministrów panem Mateuszem Morawieckim na czele, do narodowej zgody w sprawie upamiętnienia naszych polskich bohaterów! Deklaruję jako prezydent Gdańska, miasta wolności i solidarności, dbającego o pamięć historyczną, z dumą patrzącego w przyszłość, że dołożę wszelkich starań do powstania tego muzeum. Ponawiam zgłoszoną już dwa lata temu podczas spotkania z ministrem Jarosławem Sellinem deklarację współpracy przy utworzeniu i prowadzeniu muzeum. Wciąż jestem otwarta na rozmowę, która musi zakończyć się konkretnymi decyzjami." - napisała Dulkiewicz.