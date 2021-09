Groźny wypadek. Samochód dachował w Gdańsku

Do wyciągnięcia nieprzytomnej kobiety z samochodu, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Ranna mogła mieć ok. 35 lat. Pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala. Jak podaje miejski serwis Gdańsk.pl, huk był tak duży, że mieszkańcy kamienic wyszli z domów i na ich oczach przeprowadzono akcję ratowniczą.