Edukacja i niezawisłość sędziów jako sprawy wolności. Debata Iustitii "Po co wolność?"

- Ta władza unika konfrontacji z mediami niezależnymi. Jeżeli premier Morawiecki nie przyjdzie do Tok FM, to przyjdzie do Gościa Wiadomości. Musimy robić swoje i zachowywać solidarność środowiskową. Jeżeli wykończą jedną redakcję, to zaraz przyjdą po drugą. Jeżeli walczymy o koncesję dla TVN24, to nie tylko dlatego, że uważamy, że ona się należy, ale dlatego, że trzeba okazywać solidarność - dodała.