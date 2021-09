"Sytuacja bez precedensu", "Skandal" - sędziowie Iustiti komentują maile dot. wyboru sędziów sądu najwyższego

"Wszystko po to, żeby potem zapraszać się na obiadki i uzgadniać wyroki"

- Wszystko to dzieje się gdzieś pod stołem, w ukryciu. W momencie kiedy politycy robią to w taki sposób, świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że politycy chcą mieć absolutny wpływ na wydawanie wyroków. To jest najgroźniejsze dla obywatela, że politycy będą decydować o personalnej obsadzie sądów. Wszystko po to, żeby potem zapraszać się na obiadki i uzgadniać wyroki - dodaje sędzia Żurek.