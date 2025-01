Trump wspomniał o żonie. "Zrobi mi piekło, kiedy to powiem"

Po pierwszym oficjalnym przemówieniu inauguracyjnym, Donald Trump wygłosił drugie skierowane do jego sympatyków zebranych w Kapitolu. Tym razem było już mniej poważnie. Nawiązując do męczącego dnia inauguracji, prezydent powiedział o stopach swojej żony Melanii Trump.

Podczas wcześniejszej części uroczystości Trump zdradził też, jak mówi do niego Melania, gdy się na niego złości. - Ona do mnie mówi "proszę pana", jak jest na mnie zła. No, ciekawy jestem, kiedy prasa to podchwyci - powiedział.