Nóż w skrzynce na listy posłanki PO. Rok temu przedziurawiono jej opony

Nóż i pogróżki w skrzynce biura poselskiego

- Największą groźbą dla mnie był ten nóż. Miał ok. 30 cm. Widać, że był wcześniej używany, musiał zostać z premedytacją wyniesiony z domu osoby, która wrzuciła go do skrzynki. Dosięgnęły mnie skutki siania nienawiści, hejtu i napuszczania Polaków na Polaków. Jest to bardzo niepokojące - powiedziała w rozmowie z WP posłanka Małgorzata Chmiel.