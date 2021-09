Pomorze karane przez Sejm. Dyskusja o pomorskiej ustawie metropolitalnej

- Pamiętam akcję prowadzoną przez - wtedy jeszcze nasz - "Dziennik Bałtycki" pod hasłem "Tak dla metropolii". Jeden z posłów opcji rządzącej powiedział, że powołujemy metropolię śląską jako pilotaż, a Pomorze będzie miało szansę potem. Na moje pytanie o to, dlaczego Śląsk idzie jako pierwszy, choć mieliśmy już doświadczenie, padła zapowiedź powrotu do tematu. Myślę, że warto zaprosić posłów pomorskich, by nawiązać do tej wypowiedzi - mówiła Magdalena Kołodziejczak.