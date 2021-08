Ponad miliard złotych rocznie na lekcje religii. Świecka Szkoła podsumowuje

- Będziemy przekonywać polityków, że usunięcie religii ze szkół przysłuży się wszystkim. Gdy rozmawiam z katolikami, a znam ich wielu, to mówię, że powinni przyłączyć się do mnie. Świeckość instytucji publicznych jest w interesie ludzi wierzących. Ewidentnie widać, że Kościół i wierni szkodzą sami sobie wchodząc w mariaż z władzą. Kościół degeneruje się korzystając nadmiernie z przywilejów. To, że dramatycznie spada liczba młodzieży na lekcjach religii nie wzięło się znikąd. Katoliku, jeżeli chcesz uratować swój Kościół, by był porządną wspólnotą, przyłącz się do mnie i walcz o świecką szkołę - dodał.