TVP nieustannie atakuje Tuska? "Temperatura sporu jest bardzo wysoka"

Telewizja Jacka Kurskiego od kilku dni nie przestaje atakować Donalda Tuska. Były przewodniczący Rady Europejskiej przekazał we wtorek, że "to szczucie źle się może skończyć". - Myślę, że takie budowanie analogii pomiędzy jakimkolwiek politykiem na scenie politycznej a Pawłem Adamowiczem jest dalece nieuprawnione. Paweł Adamowicz poniósł tragiczną śmierć, więc takie porównania są w każdym przypadku nieadekwatne. Choć prawdą jest, że w Polsce jest wysoka temperatura sporu politycznego, że politycy są atakowani nie tylko za swoje poglądy i wypowiedzi, ale też za postępowanie w życiu prywatnym - komentował w programie "Newsroom WP" dr Sebastian Gajewski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała, czy obecność tematu Donalda Tuska w mediach publicznych może grać na jego korzyść. - Przesadna wiara w sprawczą moc telewizji jest wiarą bardzo naiwną. Dzisiaj przeciętny odbiorca korzysta z wielu kanału informacji. (...) Na pewno to, że Donald Tusk jest obecny w mediach prawicowych przysłuży się do budowania mitu wielkiego rozgrywającego, wielkiej postaci, ale to jest odważanie pewnych emocji sprzed lat - ocenił dr Gajewski.