Zabójstwo Pawła Adamowicza. Przed sądem zeznawali ochroniarze finału WOŚP

Zabójstwo Pawła Adamowicza. Biegły wskazał rażące uchybienia

Akt bazuje m.in. na opinii biegłego z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem. Stwierdził on liczne uchybienia pod względem bezpieczeństwa nie tylko po stronie organizatora imprezy – czyli stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku - ale też po stronie instytucji, opiniującej wniosek organizatora, tj. funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz urzędu wydającego zezwolenie na podstawie wniosku, tj. pracownika Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Zarzuty biegłego odnoszą się również do Agencji Ochrony "Tajfun". To właśnie tej firmie zlecono zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzenia.