Zabójstwo Pawła Adamowicza. Kilkuset świadków w śledztwie i kolejne badania

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło 13 stycznia 2019 r., w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ówczesny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem. Zmarł dzień później w szpitalu. Napastnik, 27-letni Stefan W., został zatrzymany bezpośrednio po ataku na samorządowca.

Wydawało się, że śledztwo, które zostało wszczęte tuż po zabójstwie prezydenta Gdańska, przebiegnie sprawnie i zakończy się skierowaniem aktem oskarżenia do sądu.

Zabójstwo Pawła Adamowicza. Potrzebna kolejna opinia

- Decyzja o przedłużeniu śledztwa do 13 kwietnia podyktowana była koniecznością powołania kolejnego, trzeciego zespołu biegłych do oceny stanu poczytalności podejrzanego. W sprawie dwa zespoły biegłych wydały opinie zawierające odmienną ocenę. Pierwszy uznał, że podejrzany był niepoczytalny. Drugi, że podejrzany miał ograniczoną poczytalność. Podjęte przez prokuratora czynności nie doprowadziły do wyjaśnienia i wyeliminowania sprzecznych wniosków – informuje Wirtualną Polskę Grażyna Wawryniuk, rzecznik gdańskiej prokuratury.