Gdańsk. Zabójstwo Pawła Adamowicza i badania Stefana W. Decyzja ws. biegłych

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zamierza powołać kolejny, trzeci zespół biegłych psychiatrów do sprawy Stefana W., bo dwie poprzednie opinie są odmienne - informuje RMF FM.

Stacja wyjaśnia, że "śledczy podejmują w tym zakresie czynności", co oznacza, że niebawem przygotowanie trzeciej opinii powinno zostać zlecone lekarzom.

Śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przedłużono do 13 kwietnia 2021 r. Gdańska prokuratura skierowała także do sądu wniosek o przedłużenie aresztu dla Stefana W.

Gdańsk. Zabójstwo Pawła Adamowicza i badania Stefana W.

Druga opinia wskazała, że podejrzany o zabójstwo Pawła Adamowicza nie miał całkowitej niezdolności do kierowania postępowaniem i rozpoznania znaczenia swoich czynów. To oznacza, że Stefan W. mógłby stanąć przed sądem, a po ewentualnym wyroku trafić do więzienia.