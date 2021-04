Śledztwo ws. zabójstwa Pawła Adamowicza. Nowe informacje z prokuratury

- Śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostało przedłużone do 13 lipca 2021 roku, natomiast stosowanie aresztu wobec podejrzanego sąd przedłużył do 30 czerwca 2021 r. Prokurator oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia sądu w przedmiocie orzeczenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego - informuje Wirtualną Polskę Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wcześniejszy termin zakończenia śledztwa był wyznaczony na 13 kwietnia.

Brat nie wiedział o przedłużeniu śledztwa

- Jak zwykle dowiaduję się o przedłużeniu śledztwa z mediów, a nie z prokuratury. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, bo tak to niestety wygląda, że rodzina dowiaduje się o tym, co się dzieje z postępowaniem, od dziennikarzy, a nie od śledczych - mówi WP Piotr Adamowicz.

- Symboliczne jest to, że całkiem niedawno PiS zablokował w Sejmie wniosek, żeby minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wytłumaczył się, dlaczego śledztwo ws. śmierci mojego brata tak długo się wlecze. Proszę zwrócić uwagę, że w Senacie grupa 51 senatorów złożyła podobną prośbę do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Odpowiedź miała być przygotowana do 25 marca, ale do tej pory jej nie udzielono - mówi nam Piotr Adamowicz.