Jacek Karnowski: Nie należy straszyć uchodźcami. Mamy sytuację bez wyjścia

To wykorzystywanie służb mundurowych do celów politycznych. Robienie sobie tam zdjęć przez ministrów i wmontowywanie tych ludzi w politykę to brak humanitaryzmu. Można było podać pomoc tym biednym ludziom, zamiast robić medialną szopkę. Niepojęte jest to, że nie dopuszcza się do tych ludzi lekarzy czy pomocy żywnościowej. To niehumanitarne, antychrześcijańskie i antysolidarnościowe. Robi to złą robotę wewnętrznie i fatalne wrażenie na arenie międzynarodowej.