Premier Morawiecki o słowach Tuska i ochronie "świętego polskiego terytorium"

- To dobrze, że pan Donald Tusk wydał oświadczenie. Cokolwiek późno, już po Komisji Europejskiej, ale myślę, że to oświadczenie powinno być skierowane przede wszyskim do posłów KO pana Sterczewskiego i pani Jachiry - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki, pytany o słowa Tuska. - To ci posłowie zachowują się w sposób destabilizujący sytuację, pokazujący brak solidarności i jedności w tej sprawie. Apeluję, by nie rozpowszechniać propagandy dyktatora zza naszej wschodniej granicy - dodał Morawiecki.