Była więźniarka z Białorusi: "Ludzie traktowani jak zwierzęta". Apel do polskich mediów w Sopocie

Protest ws. Polaków na Białorusi. Apel do dziennikarzy

Przemawiały także Białorusinki, które są mieszkankami Sopotu. Apelowały one też do polskich dziennikarzy, by pisali o tym, co dzieje się w ich kraju i jak są traktowani Białorusini niezgadzający się z Aleksandrem Łukaszenką.