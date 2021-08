Pomorscy samorządowcy chcą przyjmować uchodźców. Jest apel do rządu

- Jest deklaracja, że będziemy o tym rozmawiać. Problemów od miejsc zamieszkania przez edukację po pomoc medyczną jest wiele. Musimy zmienić nastawienie do naszych gości, którzy przyjeżdżają się tu schronić. Jest propozycja, by każda gmina przyjęła choć jedną rodzinę. W Sopocie jest już wielu uchodźców z Białorusi, deklarujemy przyjęcie innych, ale dobrze by było, gdyby inni też wzięli na siebie ten ciężar - mówił Jacek Karnowski.