Gdynia. "Jesteśmy gotowi przyjąć uchodźców"

– Z przerażeniem obserwujemy doniesienia, które płyną do nas z Afganistanu. To sytuacja z jednej strony bardzo odległa, ale nie znaczy, że dramaty osób stamtąd są przez to mniejsze. Przez szereg lat niektórzy z Afgańczyków wspierali kontyngent, tam, na odległej ziemi, gdzie uczestniczyliśmy w ramach misji pokojowej. Teraz czas, by spłacić ten dług – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.