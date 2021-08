"Gdańsk jest dzisiaj tęczowy". Marsz Równości przeszedł ulicami miasta

- Gdańsk jest dzisiaj tęczowy. Po raz pierwszy tęczowe flagi wiszą na trasie marszu. Tęcza jest symbolem, który łączy niebo z ziemią. Więcej nas łączy, niż dzieli, wierzę, że także dziś będziemy umieli widzieć to, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy prawo do wolności. Zgodnie z tym co jest napisane w Konstytucji Rzeczypospolitej, jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Wierzę, że Gdańsk pokaże dziś, że potrafimy się wzajemnie szanować - powiedziała do zgromadzonych Aleksandra Dulkiewicz.