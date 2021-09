Najwyższa kara dla Grzegorza Brauna. Kidawa-Błońska przypomniała sprawę Pawła Adamowicza

- Nigdy mi w takiej sytuacji ręka nie zadrży. Ludzie nas obserwują. Jeżeli my w Sejmie nie postawimy tamy takim zachowaniom, to nie damy sobie z tym rady - skomentowała decyzję Prezydium Sejmu o karze dla Grzegorza Brauna. Poseł został ukarany najwyższą karą: 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50 proc. i 6 miesięcy pozbawienia go 100 proc. diety poselskiej. Wicemarszałek Sejmu podkreśliła, że "to jest najwyższa kara, jaką można przyznać".