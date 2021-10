Grożono śmiercią pomorskiemu marszałkowi. Jest śledztwo

To kolejna groźba śmierci, która w ostatnich miesiącach trafiła do samorządowca związanego z opozycją. Niedawno otrzymali je m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Powtarzały się w nich porównania do zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.