Tusk chce przejąć PSL? Jasna odpowiedź lidera ludowców

Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do słów Pawła Piskorskiego z Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że jednym z głównych celów Donalda Tuska po "uporządkowaniu partii" jest wchłonięcie m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Ci, którzy próbowali to robić w poprzedniej kadencji i mówili, że jeśli nie pójdziemy na jednej liście z Platformą, to wypadniemy z Sejmu. Otrzymaliśmy najlepszy wynik od 25 lat - wskazał Kosiniak-Kamysz i dodał, że "życzy powodzenia". - Dopóki ja jestem prezesem: jesteśmy samodzielnym, samorządnym, niezależnym stronnictwem demokratycznym, ludowym, narodowym i europejskim - wskazał gość WP. Lider ludowców odniósł się także do doniesień dot. tego, że PiS przygotowuje się do wcześniejszych wyborów. - My mówimy, że ten rząd nie powinien dalej funkcjonować - powiedział polityk i wymienił problemy m.in. protesty medyków, słaba pozycja w UE, brak bezpieczeństwa narodowego. Gość WP przypomniał również, PSL złożyło wniosek o skrócenie kadencji Sejmu.