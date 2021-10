Kontrola CBA w Gdańsku. Sprawdzają dwie inwestycje

Most zwodzony i aleja Pawła Adamowicza

Pierwsza z inwestycji to most łączący gdańską Wyspę Sobieszewską z miejscowością Wiślinka w gminie Pruszcz Gdański. Most zwodzony został oddany do użytku w listopadzie 2018 roku jako Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Budowa trwała rok i kosztowała ok. 60 mln zł.