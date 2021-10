Prezydenci z Trójmiasta powołują "Samorządy dla Pomorza"

- Samorządy dla Pomorza to inicjatywa, w której każdy samorządowiec znajdzie dla siebie miejsce, niezależnie, czy jest z Powiśla, subregionu słupskiego czy okolic Chojnic. To, czym chcemy się zajmować, to przede wszystkim wspólna reprezentacja interesów przedstawicieli naszych lokalnych gmin, zarówno jeżeli chodzi o nową perspektywę unijną, zmiany podatkowe czy wreszcie politykę klimatyczną - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej nowej organizacji.