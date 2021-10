Tragedia w szpitalu psychiatrycznym. Pacjent spadł z komina

Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku doszło we wtorek przed południem do tragicznego zdarzenia. Jeden z przebywających tam pacjentów wszedł na komin i spadł lub z niego zeskoczył. Nie udało się go uratować. O sprawie poinformowało "Radio Gdańsk".