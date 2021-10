Dulkiewicz o Polskim Ładzie: Planowanie finansów publicznych stoi na głowie

- Zakłada się - powiem może mocno - kaganiec samorządom, polegający na tym, że z góry będziemy mieli informację jaka kwota jest przewidziana jako wpływ z CIT-u i z PIT-u. Co miesiąc będziemy otrzymywać te pieniądze w równych ratach, nie jak dotychczas, gdy PIT był większy i było widać sens naszej pracy. Teraz co miesiąc dostaniemy tyle, ile założy Ministerstwo Finansów. Całe planowanie finansów publicznych, stoi na głowie, bo to nie ma nic wspólnego z samorządnością, tylko z centralnym planowaniem - oceniła prezydent Gdańska.