Ceny akcyzy w górę. Pół litra wódki nawet za 50 zł

- W zeszłym roku wzrosła o 10 procent, do tego doszły zamknięte restauracje, dlatego nie spodziewaliśmy się kolejnej podwyżki podatku. Niezależnie od tego, alkohol by i tak podrożał od 2021 roku przez wyższe koszty wszystkiego, prądu, gazu, paliw. Z powodu akcyzy to będzie jeszcze więcej. Szacuję, że pół litra najtańszej wódki, której cena sięga dziś średnio 22 zł, podrożeje do 30 zł, a w kolejnych latach, wspomniane koszty będą rosły, możemy płacić nawet 40 czy 50 zł za butelkę - przekazał Włodarczyk.