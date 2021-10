Ojciec Rydzyk o osobach, które nie interesują się polityką: "idiotos"

- A cóż to jest polityka? - kontynuował swój wywód duchowny. - Polityka pochodzi od greckiego słowa "polis" - "miasto-państwo". Polis, to były małe miasta, które były też państwami. Kto się interesował miastem, angażował się w jego budowę, to był polityk. A kto się nie interesował, nazywany był "idiotos". Nie będę tłumaczył tego słowa - dodał Rydzyk.