Powrót zdalnego nauczania? Minister Czarnek wyjawia plany

- Proszę zwrócić uwagę również na jeden fakt. Według danych z 13 października, porównując to do 13 października 2020 r., czyli sprzed drugiej fali, liczba hospitalizowanych jest dwukrotnie mniejsza. To nam daje podstawy do optymizmu, że służba zdrowia i wydolność służby zdrowia nie będzie na takim skraju jak w drugiej czy trzeciej fali - tłumaczył Czarnek. - To jest też kwestia zaszczepienia oczywiście. Ponad 19,5 miliona zaszczepionych drugą dawką to jest naprawdę sporo, choć za mało, ale sporo - dodał minister.