Media Rydzyka uderzają w PiS. "Interwencja z Nowogrodzkiej"

Widzom przypomniano również słowa ówczesnej posłanki PiS, później szefowej rządu Beaty Szydło. - To nie jest wyraz bezradności, tylko to jest brak dobrej woli i taka koniunkturalna kalkulacja. Potrzebne są pieniądze w budżecie, dziura budżetowa jest wystarczająco dużo, że trzeba ją szybko zasypywać, no więc szuka się pieniędzy tam, gdzie to jest możliwe i gdzie ten pieniądz jest łatwy - mówiła Szydło w 2012 r.