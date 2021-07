Kaczyński dziękuje o. Rydzykowi. Poruszające wyznanie prezesa PiS

Kaczyński pisze do Radia Maryja. Ostrzega przed "neomarksistami"

"Nieraz w sposób barbarzyński, atakowane jest to, co dla nas święte i najdroższe; to, co nas duchowo konstytuuje (...). Neomarksistowscy inżynierowie dusz ludzkich chcą umeblować nasz polski dom na swoją modłę i wyzuć nas z tego wszystkiego, co miłujemy" - napisał Jarosław Kaczyński.