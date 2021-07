Jasna Góra: odczytano list Andrzeja Dudy. Prezydent chwali Rodzinę Radia Maryja

Redemptorysta zwrócił się również do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze. - Radio Maryja będzie miało 30 lat i ono istnieje dzięki łasce Bożej i dzięki ludziom (...) Dzięki tym ludziom, którzy ufają nam, mimo że 30 lat kłamią na nas - mówił ojciec Rydzyk. - Tyle propagandy, tyle kłamstw w radiu, w telewizji (...) Nie tylko artykuły - to i kabarety, to i telewizje. Ile tych kanałów kłamie... To i internet. Jakie kłamstwa, ile nienawiści (...) - dodał.