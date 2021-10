NEWS WP: Sensacyjne zawiadomienie państwowej spółki. PGNiG donosi na byłego wiceszefa, wiceprezesa grupy LOTOS

Liczba pełnionych przez Wróbla funkcji w państwowych spółkach wywołała kontrowersje. "Gazeta Wyborcza" w maju 2021 roku zwróciła uwagę, że był on jednocześnie szefem Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa i wiceprezesem Lotosu. Wzbudziło to podejrzenia o konflikt interesów, bo Lotos to jeden z największych klientów Polskiej Spółki Gazownictwa. Po pytaniach dziennikarzy wiceprezes Lotosu przestał nadzorować gazociągi PGNiG. Jego nazwisko niespodziewanie zniknęło z listy członków Rady Nadzorczej, bez szczegółowych wyjaśnień.