Jarosław Wróbel odpowiada na tekst WP. "Nie zostałem poinformowany o zawiadomieniu do prokuratury"

Przypomnijmy, z informacji, do których dotarła WP wynika, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw wpłynęło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie 22 września PGNiG szczegółowo opisuje działania Jarosława Wróbla w latach 2016-2018, kiedy był prezesem Polskiej Spółki Gazownictwa. To największa spółka grupy kapitałowej PGNiG, która odpowiada za dystrybucję gazu w Polsce.