Piknik Radia Maryja. Czarnek dziękował o. Tadeuszowi Rydzykowi

- Wielkie dni przeżywamy i przeżywać będziemy. Krótko będę mówił, tak jak ojciec dyrektor kazał: to jest historia, która dzieje się na naszych oczach. To jest coś, na co czekaliśmy. 30 lat Radia Maryja za chwilkę, a dosłownie za osiem dni beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i wspomnę jego książkę, którą daliśmy do lektur. Prosimy nauczycieli, żeby ją polecali i wymagali od uczniów jej czytania - zaczął wystąpienie szef MEiN.