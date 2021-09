Nowy kanon lektur. Przemysław Czarnek: "Po co ten krzyk?"

- Po co ten krzyk? To jest przejaw zjadliwej nietolerancji, takiego systemowego zwalczania wszystkiego, co chrześcijańskie i katolickie. Powtarzam: my, chrześcijanie, też tu żyjemy i mamy swoje dzieci w szkołach. Odrobinę tolerancji, drodzy państwo - zaapelował Przemysław Czarnek.