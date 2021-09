Dramat w ośrodku w Renicach. Czarnek dla WP: To porażające, kroki będą radykalne

Inny polityk Solidarnej Polski Michał Wójcik chce zaś większej roli młodzieżowych ośrodków socjoterapii. - Dzisiaj jest problem, że aby dziecko trafiło do takiego ośrodka, to musi być wniosek rodziców. Często jednak tego typu dokumenty nie są składane - wskazał w rozmowie z WP. - Będę więc chciał wprowadzić przepisy, żeby sąd mógł sam kierować młodzież do takich placówek. To jest ważne, bo inaczej ich alternatywa jest słaba. Są MOW-y, zakłady poprawcze, ale instrumentów jest zbyt mało - dodał.