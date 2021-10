Debata o Unii Europejskiej. Waszczykowski: Większość europosłów to klony lewicowo-liberalne

Rezolucja PE ws. Polski. Waszczykowski o "sporze ideologiczno-politycznym"

- W Parlamencie Europejskim nie da się nikogo przekonać. Na ponad 700 posłów około pięciuset to są klony lewicowo-liberalne, niezależnie do której z tych czterech partii należą. To pokazała czwartkowa rezolucja. Pięćsetka zagłosowała przeciw Polsce - ocenił podczas debaty o Unii Europejskiej na antenie TVN24 europoseł PiS Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych.