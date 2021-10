Rezolucja PE ws. praworządności w Polsce. Jest decyzja

Polsat News wcześniej informował, że w treści zaznaczono, że wyrok TK z 7 października jest "bezprawny". Autorzy rezolucji określają orzeczenie jako "atak na europejską wspólnotę wartości". Krytycznie odnoszą się również do "jednoosobowej decyzji premiera Polski, która doprowadziła do zakwestionowania porządku prawnego UE i jest przykładem wykorzystania sędziów do celów politycznych".