Mateusz Morawiecki i debata w PE po wyroku TK. Relacja na żywo

- Prowadzi pan swój kraj na niebezpieczną ścieżkę. Pamiętam dzień, kiedy Polska weszła do Unii. To był tak radosny dzień. Dziś z bólem patrzę, jak pański rząd zagraża jedności, którą świętowaliśmy wspólnie - to słowa Ski Keller z grupy Zielonych adresowane do Morawieckiego. Według niej "polski rząd odwrócił się od praworządności, od niezależności polskich sędziów".