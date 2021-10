Morawiecki w ogniu krytyki. Doniesienia o szczycie UE

- Przeważa opinia, że na tym etapie to sprawa dla Komisji Europejskiej. Nie ma co o tym głośno mówić, ale faktycznie KPO jest przecież zawieszony. I nie wyobrażam sobie, że Komisja mogłaby go teraz zatwierdzić - tłumaczy rozmówca "RP". - W obecnej sytuacji nie moglibyśmy wytłumaczyć podatnikom, dlaczego dajemy pieniądze Polsce - dodaje inny dyplomata.