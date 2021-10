"To nie wystarczy". Unijny komisarz o zapowiedzi Morawieckiego ws. Izby Dyscyplinarnej

Warto zaznaczyć, że na zakończenie wtorkowej debaty w Starsburgu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła się do szefa polskiego rządu z zaleceniami, które brzmią następująco: "Odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić".